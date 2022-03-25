Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію

Про це пише Reuters.



Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував продовження заходів для позбавлення РФ статусу найбільшого сприяння в торгівлі та не допущення її ухилення від фінансових санкцій за допомогою цифрових активів.



Крім того, Японія заморозить активи ще 25 громадян РФ і заборонить експорт 81 російській компанії.

Нагадаємо, Японія запроваджує санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій, зокрема Рособоронекспорту.

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