Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію
Японія заморозить активи ще 25 росіян і заборонить експорт 81 російській компанії
Про це пише Reuters.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував продовження заходів для позбавлення РФ статусу найбільшого сприяння в торгівлі та не допущення її ухилення від фінансових санкцій за допомогою цифрових активів.
Крім того, Японія заморозить активи ще 25 громадян РФ і заборонить експорт 81 російській компанії.
- Нагадаємо, Японія запроваджує санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій, зокрема Рособоронекспорту.
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