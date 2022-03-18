Японія запроваджує санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій, зокрема Рособоронекспорту, - Reuters
Японія накладає санкції на російських чиновників і організації, що включають заморожування активів через війну РФ проти України
Про пише Reuters.
Санкції запровадять проти 15 посадовців і дев'яти організацій, зокрема щодо чиновників у оборонній сфері й державного експортера зброї Рособоронекспорт, речниці МЗС Марії Захарової та виробників військової техніки, серед яких - United Aircraft Corp, котрий виготовляє винищувачі. Серед іншого обмеження передбачають заморожування активів.
За інформацією Мінфіну Японії, країна вже ввела санкції проти 76 російських чиновників, семи банків і 12 інших організацій.
Як зазначає видання, Японія має частки в нафтових проєктах на російському Сахаліні, але прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда не дав чітких указівок щодо долі цих інвестицій. Однак він наголосив на їхній важливості для енергетичної безпеки держави та на намірі йти в ногу із санкціями G7 проти Росії.
- Нагадаємо, Японія позбавила Росію статусу "найбільшого сприяння" у торгівлі.
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