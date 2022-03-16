Про це повідомляє NHK, інформує Еспресо.TV.



Японський уряд має намір скасувати торговий статус Росії "найбільшого сприяння" в рамках додаткових санкцій через вторгнення Росії в Україну. Уряд оголосить про цей крок у середу, 16 березня, після рішення прем'єр-міністра Кісіди Фуміо.



Видання додає, що Президент США Джо Байден оголосив про такі ж заходи в п'ятницю, тоді як лідери G7 опублікували спільну заяву, в якій пообіцяли відмовити Росії e статусі "найбільшого сприяння".

Ці заходи означають, що російський імпорт до цих країн буде обкладатися підвищеними тарифами, наголошує NHK.

Нагадаємо, російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво. Бракує запчастин.

У четвертому пакеті санкцій від ЄС також йдеться про заборону на постачання в Росії елітних авто.

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