Японія позбавила Росію статусу "найбільшого сприяння" у торгівлі
Це означає, що російський імпорт у ці країни буде обкладатися вищими митами.
Про це повідомляє NHK, інформує Еспресо.TV.
Японський уряд має намір скасувати торговий статус Росії "найбільшого сприяння" в рамках додаткових санкцій через вторгнення Росії в Україну. Уряд оголосить про цей крок у середу, 16 березня, після рішення прем'єр-міністра Кісіди Фуміо.
Видання додає, що Президент США Джо Байден оголосив про такі ж заходи в п'ятницю, тоді як лідери G7 опублікували спільну заяву, в якій пообіцяли відмовити Росії e статусі "найбільшого сприяння".
Ці заходи означають, що російський імпорт до цих країн буде обкладатися підвищеними тарифами, наголошує NHK.
- Нагадаємо, російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво. Бракує запчастин.
- У четвертому пакеті санкцій від ЄС також йдеться про заборону на постачання в Росії елітних авто.
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