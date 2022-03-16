Російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво. Бракує запчастин, - заява компанії
"АвтоВАЗ" переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня до 24 квітня "у зв'язку з кризою у поставках електронних компонентів"
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву компанії, інформує Еспресо.TV
Раніше єдина корпоративна відпустка компанії була запланована в період з 25 липня по 14 серпня. "АвтоВАЗ" зазначає, що відпустка була зсунута "у зв'язку з кризою, що продовжується, у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".
"Це рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств у Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року", - зазначили у прес-службі автовиробника.
Виняток буде зроблено для підрозділів, які відповідають за забезпечення нормального функціонування інфраструктури підприємств у Тольятті та Іжевську, підрозділів інжинірингу, зайнятих у роботах над новими проектами та їх підготовкою до виробництва, деяких підрозділів логістики, а також частини персоналу підрозділів та дочірніх компаній, зайнятих дистрибуцією запасних частин та сервісним обслуговуванням клієнтів.
"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.
За даними АЕБ, продажі "АвтоВАЗу" за січень-лютий 2022 року склали 40 423 автомобілі Lada (-19,4%).
Власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить "Ростеху" (32%) та Renault Group (68%). Наприкінці 2021 року завершився переведення 100% акції "АвтоВАЗу" в російську юрисдикцію, під егіду місцевого ТОВ "Лада Авто Холдинг", частки в якому в акціонерів не змінилися - 68% на 32%.
- Нагадаємо, у четвертому пакеті санкцій від ЄС також йдеться про заборону на поставки в Росії елітних авто.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 29.64
-
EUR
Купівля 32.49Продаж 32.79
- Актуальне
- Важливе