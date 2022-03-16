Російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво. Бракує запчастин, - заява компанії

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву компанії, інформує Еспресо.TV

Раніше єдина корпоративна відпустка компанії була запланована в період з 25 липня по 14 серпня. "АвтоВАЗ" зазначає, що відпустка була зсунута "у зв'язку з кризою, що продовжується, у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".

"Це рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств у Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року", - зазначили у прес-службі автовиробника.

Виняток буде зроблено для підрозділів, які відповідають за забезпечення нормального функціонування інфраструктури підприємств у Тольятті та Іжевську, підрозділів інжинірингу, зайнятих у роботах над новими проектами та їх підготовкою до виробництва, деяких підрозділів логістики, а також частини персоналу підрозділів та дочірніх компаній, зайнятих дистрибуцією запасних частин та сервісним обслуговуванням клієнтів.

"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

За даними АЕБ, продажі "АвтоВАЗу" за січень-лютий 2022 року склали 40 423 автомобілі Lada (-19,4%).

Власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить "Ростеху" (32%) та Renault Group (68%). Наприкінці 2021 року завершився переведення 100% акції "АвтоВАЗу" в російську юрисдикцію, під егіду місцевого ТОВ "Лада Авто Холдинг", частки в якому в акціонерів не змінилися - 68% на 32%.

Нагадаємо, у четвертому пакеті санкцій від ЄС також йдеться про заборону на поставки в Росії елітних авто.

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