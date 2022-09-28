Ярмоленко перевершив досягнення Шевченка у збірній України
Андрій Ярмоленко зіграв проти Шотландії 121-й матч за збірну України та перевершив досягнення Андрія Шевченка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра проти Шотландії у Лізі націй стала для Ярмоленка 112-ю у складі національної команди. Таким чином він перевершив досягнення Шевченка, який зіграв 111 матчів та завершив кар'Єру у 2012 році.
Найбільше матчів за збірну України зіграв Анатолій Тимощук - 144. Однак Українська асоціація футболу відібрала у нього усі титули через позицію щодо війни РФ проти України. Тимощук не засудив агресію та залишився працювати тренером у російському "Зеніті".
27 вересня збірна України зіграла із Шотландією внічию 0:0 та не змогла вийти до вищого дивізіону Ліги націй.
- 11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
- 27 вересня, збірна України зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.
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