Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра проти Шотландії у Лізі націй стала для Ярмоленка 112-ю у складі національної команди. Таким чином він перевершив досягнення Шевченка, який зіграв 111 матчів та завершив кар'Єру у 2012 році.

Найбільше матчів за збірну України зіграв Анатолій Тимощук - 144. Однак Українська асоціація футболу відібрала у нього усі титули через позицію щодо війни РФ проти України. Тимощук не засудив агресію та залишився працювати тренером у російському "Зеніті".

27 вересня збірна України зіграла із Шотландією внічию 0:0 та не змогла вийти до вищого дивізіону Ліги націй.

11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

27 вересня, збірна України зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.

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