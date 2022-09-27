English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Спорт Збірна України зіграла внічию з Шотландією і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй

Збірна України зіграла внічию з Шотландією і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй

27 вересня, 2022 вiвторок
23:38
Спорт збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй

Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.

За матч збірна України завдала 11 ударів по воротах Шотландії, з них 3 були у площину воріт. По воротах Андрія Луніна пробили 7 разів (1 в площину).

В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.

Перемогу у квартеті B здобули гравці Шотландії, які набрали 13 очок. Наступний розіграш турніру вони проведуть в елітному дивізіоні А.

Третє місце посіла Ірландія, у британців 7 очок. З трьома балами у лігу С вилетіли вірмени.

Ліга націй

Дивізіон B. Група 1

6-й тур

27 вересня 

Україна - Шотландія 0:0

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Малиновський (Пихальонок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Циганков, 75), Довбик (Яремчук, 75).

Шотландія: Гордон, Фрейзер (Крісті, 72), Портеус, Хендрі, Хіки, Тейлор (Кінгслі, 71), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін, Макгінн, Адамс (Дайкс, 79)

Попередження: Мудрик, 17, Ярмоленко, 23, Ігнатенко, 27 - Хікі, 62, Дайкс, 84


Getty Images

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
футбол
Збірна України
Шотландія
Ліга націй
Читайте також:
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
27 вересня, 2022 вiвторок
Син антиукраїнського негідника Балицького вступив у батальйон імені Судоплатова
Роквелл B-1 Лансер
27 вересня, 2022 вiвторок
США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
26 вересня, 2022 понедiлок
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 39.19
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 вересня
23:58
Інфографіка
Артем Довбик, збірна України, збірна Шотландії
Ліга націй: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи збірної України
23:46
Ентоні Блінкен
Україна "має абсолютне право" повернути свої землі, - Блінкен
23:46
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на Радбезі ООН озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити
23:26
Зеленський у Радбезі ООН
Це лише питання часу, коли Росія зруйнує останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти, - Зеленський у Радбезі ООН
23:10
Арвідас Анушаускас
Литва передасть зимову форму близько 25 тисячам захисників України
23:08
Білий дім
Білий дім попросив Конгрес виділити додаткові $35 млн для ядерної безпеки України, - CNN
23:07
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
Кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, зросла на 30% за тиждень
22:57
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Витоки газу з "Північних потоків" – результат навмисних дій, - прем’єрка Данії
22:20
Українська ППО ЗСУ
Росіяни вдарили по Одещині та Кривому Рогу ракетами Х-59. Їх збила українська ППО
21:57
Загалом Кабмін виділив на відновлення інфраструктури Київщини 700 млн грн
На відновлення інфраструктури на Київщині Кабмін додатково виділив 300 млн грн
21:56
nord stream 1 Північний потік газ
Спецслужби США попереджали Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці", – ЗМІ
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Протягом наступних шести місяців Росія ймовірно мобілізує від 700 тисяч до 1 млн. Колонка Сергія Згурця
21:35
Українські гімнасти не хочуть сидіти за одним столом з представниками країни-агресора
"Вважаємо неприйнятним сідати за один стіл з представниками країни-агресора": Українська федерація гімнастики бойкотуватиме Конгрес ФІЖ 2022
21:30
На фінсько-російському кордоні
Фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією
21:25
Латвія
У Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в прикордонних районах через мобілізацію в Росії
21:19
Оновлено
На Харківщині триває наступ Росії на Україну
Окупанти завдали ударів по Харкову, в деяких районах міста зникло світло
21:09
білорусь та Україна
Білорусь готується приймати військові ешелони з боку РФ, – залізничники
21:08
Ексклюзив
санкції проти Росії
Світ наближається до межі використання санкцій проти Російської Федерації, - юристка Загребельська
20:44
До Гостомеля приїхали уповноважені французи
Французька екокомпанія Neo Eco відбудує в Гостомелі школу, дитсадок і 6 житлових будинків
20:15
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
В Україні створять офіс Продовольчої організації ООН, - Мінекономіки
19:59
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
19:45
Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон 15 російських військових, серед них – два майори
19:33
ЗСУ
ЗСУ уразили 5 пунктів управління та 22 райони зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
19:29
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберґ закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України
19:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:23
ЗСУ
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині, - Генштаб
19:19
Порошенко привіз гуманітарний вантаж у Козачу Лопань на Харківщині: "русскій мір" залишає по собі суцільні руїни
18:54
Анка Фельдгузен
Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ, - посолка Фельдгузен
18:38
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Понад 10 тис. чоловіків у окупованому Маріуполі загрожує примусова мобілізація, - мер
18:13
Пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни, - YouControl
18:09
санкції проти РФ
Уряд України повністю заборонив експорт до Росії
17:50
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи
17:50
Геннадій Дикий
Суд обрав запобіжний захід меру Білої Церкви, якому інкримінують махінації з нерухомістю
17:49
Ексклюзив
Якщо російська армія отримає пекельну та болючу поразку під Лиманом, то вона вже ніде наступати не зможе, - військовий експерт Киричевський
17:49
Ексклюзив
Путін
США залишають для Путіна не шпарину, а ціле вікно можливостей для припинення війни, - дипломат Чалий
17:41
Борис Мойсеєв
Російський співак Борис Мойсеєв помер у 68 років
17:30
Виганяв жителів Ірпеня на міни
Виганяв жителів Ірпеня на міни, розстріляв чоловіка: росіянину оголосили підозру в воєнних злочинах
17:29
Ексклюзив
Валерій Чалий
В Україні вже загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів, тому ми не зробимо крок назад, - дипломат Чалий
17:19
чатбот єВорог
Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров
16:34
СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
Виправдовувала злочини окупантів: СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV