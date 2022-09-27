Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.

За матч збірна України завдала 11 ударів по воротах Шотландії, з них 3 були у площину воріт. По воротах Андрія Луніна пробили 7 разів (1 в площину).

В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.

Перемогу у квартеті B здобули гравці Шотландії, які набрали 13 очок. Наступний розіграш турніру вони проведуть в елітному дивізіоні А.

Третє місце посіла Ірландія, у британців 7 очок. З трьома балами у лігу С вилетіли вірмени.

Ліга націй

Дивізіон B. Група 1

6-й тур

27 вересня

Україна - Шотландія 0:0

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Малиновський (Пихальонок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Циганков, 75), Довбик (Яремчук, 75).

Шотландія: Гордон, Фрейзер (Крісті, 72), Портеус, Хендрі, Хіки, Тейлор (Кінгслі, 71), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін, Макгінн, Адамс (Дайкс, 79)

Попередження: Мудрик, 17, Ярмоленко, 23, Ігнатенко, 27 - Хікі, 62, Дайкс, 84



Getty Images

21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb