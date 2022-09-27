Збірна України зіграла внічию з Шотландією і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй
Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Кракові, закінчився з рахунком 0:0. Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.
За матч збірна України завдала 11 ударів по воротах Шотландії, з них 3 були у площину воріт. По воротах Андрія Луніна пробили 7 разів (1 в площину).
В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.
Перемогу у квартеті B здобули гравці Шотландії, які набрали 13 очок. Наступний розіграш турніру вони проведуть в елітному дивізіоні А.
Третє місце посіла Ірландія, у британців 7 очок. З трьома балами у лігу С вилетіли вірмени.
Ліга націй
Дивізіон B. Група 1
6-й тур
27 вересня
Україна - Шотландія 0:0
Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Малиновський (Пихальонок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Циганков, 75), Довбик (Яремчук, 75).
Шотландія: Гордон, Фрейзер (Крісті, 72), Портеус, Хендрі, Хіки, Тейлор (Кінгслі, 71), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін, Макгінн, Адамс (Дайкс, 79)
Попередження: Мудрик, 17, Ярмоленко, 23, Ігнатенко, 27 - Хікі, 62, Дайкс, 84
Getty Images
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