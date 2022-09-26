Про це Петраков заявив на пресконференції перед вирішальним матчем збірної України проти Шотландії у Лізі націй, який транслював канал УАФ в YouTube.

За словами тренера, він не веде перговорів про продовження контракту, який спливає у грудні 2022 року, а звертатися з цим питанням потрібно до президента УАФ Андрія Павелка.

"Ніяких перемовин немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтеся. Це запитання до президента УАФ", - сказав Петраков.

Він додав, що вже близько року працює головним тренером збірної України та адаптувався на цій посаді.

"Спочатку було дуже важко. Специфіка роботи в національній команді в тому, що тут кожен матч відповідальний. Відповідальність тут зростає в рази. Перед людьми, перед всіма. І рівень цих матчів дуже високий - один матч вартує 10 у внутрішньому чемпіонаті. Після матчів збірної я вдома відчуваю дуже вильну втому. Дуже важко. Але я швидко відходжу, буквально три-чотири дні. Матчі збірних - дуже серйозний рівень. Це не тисне, але відповідальність дуже велика", - зазначив Петраков.

64-річного Олександра Петракова призначили в.о головного тренера збірної України у серпні 2021 року та затвердили у повноправному статусі у листопаді минулого року. Під його керівництвом збірна України вийшла з групи у відборі чемпіонату світу, але не змогла подолати раунд плей-офф ЧС, де у червні 2022 року перемогла Шотландію (3:1), але програла Уельсу (0:1).

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

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