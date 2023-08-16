Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо"

"Ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію. Звісно, хочу запросити усіх наших людей та місцевих жителів, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, приходьте та підтримайте нас. Цей матч для уболівальників, усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас", - сказав Андрій Ярмоленко.

Перша зустріч закінчилась перемогою грецького "Аріса" з рахунком 1:0. Проте букмекери вірять, що у другому матчі "Динамо" зможе відігратись. На виграш киян дають коефіцієнт 1,80. Нічию в основний час оцінюють у 3,60. Перемогу "Аріса" - 4,85.

У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі перемоги над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).

Якщо "Динамо" програє, то єврокубковий сезон для киян буде завершений.

Як виступають у єврокубках "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де змагається у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У першому матчі "Дніпро-1" поступився команді з Праги з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня.

У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.