Ярмоленко забив гол у другому матчі поспіль і вивів "Вест Гем" у чвертьфінал Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Тиждень тому, 10 березня, "Севілья" перемогла "Вест Гем" вдома з рахунком 1:0, то ж сьогодні англійці були змушені відігруватись у матчі-відповіді, щоб вийти в наступний раунд ЛЄ.



Англійці впевнено почали матч і наприкінці першого тайму вийшли вперед. Томаш Соучек після передачі Мічейла Антоніо вразив ворота "Севільї" і вивів "Вест Гем" вперед (1:0).



Основний час зустрічі підходив до закінчення і на команди вже чекав овертайм. На 88-й хвилині головний тренер Девід Мойєс вирішив довіритись українцю Андрію Ярмоленку і випустив його під додатковий час.



Тренер не помилився. На 112-й хвилині Андрій Ярмоленко вдало зіграв на добиванні після помилки воротаря і забив переможний м'яч для "Вест Гема".







"Вест Гем" вперше зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи. Англійці можуть зустрітись на цій стадії з "Барселоною", "Лейпцигом", "Аталантою", "Брагою", "Айнтрахтом", "Ліоном" або "Рейнджерсом".

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