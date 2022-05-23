Ярмоленко зіграв останній матч з "Вест Гем"
Український футболіст Андрій Ярмоленко провів останню гру за англійський "Вест Гем Юнайтед"
Про це Ярмоленко написав у Instagram.
Він подякував лондонському клубу за чотири роки, які відіграв за нього та заявив, що чекає на нові виклики..
"Настав час подякувати "Вест Гему" і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам. Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі! Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України", - написав Ярмоленко.
Останню гру за "Вест Гем" Ярмоленко зіграв 22 травня у заключному турі чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:3). Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині.
"Вест Гем" фінішував у АПЛ на сьомому місці та здобув право у наступному сезоні виступати у єврокубках.
32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.
У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.
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15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.
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