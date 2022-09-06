"Йду на рекорд": Кадиров передумав залишати пост очільник Чечні

Про це повідомляє Telegram політика.

Він розповів про те, що у РФ були керівники регіонів, які сиділи в своїх кріслах більше 25 років.

"Рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник", - зазначив Кадиров.

До слова, він фактично керує Чечнею з 2007 – 15 років.

Також Кадиров заявив, що продовжить "боротьбу на Донбасі зі світовим сатанізмом" і обіцяв невдовзі "добрі новини".

"Я й раніше казав, що у цей відповідальний час, коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів. Власне, з донецького напрямку вже приходять чудові новини. Союзні війська під час наступу громлять противника і займають нові території. Я вам обіцяв хороші новини, невдовзі ви їх отримаєте. Залишилось чекати небагато".

Нагадаємо, 3 вересня Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку з поста глави Чечні.

Згодом російські ЗМІ та кремлівські пропагандисти почали писати про те, що він може очолити Росгвардію.

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