"Ймовірно, бої триватимуть й у 2025 році": Згурець назвав три сценарії щодо майбутнього війни в Україні

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"США нам дали у військовому сенсі десь близько $40 млрд - це 5% або менше від оборонного бюджету. За 5% українська армія робить ту роботу, яку мають робити всі країни НАТО та США, стримуючи РФ. За ці незначні кошти з точки зору фінансового потенціалу ми забезпечуємо безпеку Європи насамперед через оплату цієї кампанії життями військових", - сказав він.

На думку Згурця, фінансове питання для США та європейців не є критичними.

"Те, що Європа втомилась - це перебільшення. І щодо значних коштів, які виділяються для України теж. Є три версії майбутнього. Перша - обидві країни не можуть досягти перемоги, є виснаження і треба домовлятися. Друга - треба дочекатися, яким чином будуть завершено наступальні дії, як це вплине на позиції РФ і України на конкретному театрі військових дій. Третя концепція, як на мене, найбільш ймовірна і правильна - бойові дії триватимуть і в 2024, і у 2025 роках", - додав експерт.

Він наголосив, що європейські країни мають налаштовуватися на довготривалу допомогу Україні.

"Ці пробуксовки першого етапу наступальних дій були спричинені недостатньою кількістю переданого озброєння, затримки з передачею зброї, нестачею боєприпасів. Також реалізацією концепції, яку жодна країна НАТО не реалізувала б - наступ без активного домінування в повітрі. Всі ці чинники будуть враховані і ми вийдемо на інший трек щодо спілкування з європейцями. Хоча спілкування посадових осіб є цілком адекватним - ми просто думаємо, що те, що пишуть медіа є віддзеркаленням дій тих чи інших країн. Поки демонструється повна підтримка України щодо наступальних дій і забезпеченні нас всіма необхідними силами і засобами", - підсумував Згурець.