YouTube тестує нову кнопку для тих, хто не знає, що подивитись

Про це повідомляє The Verge.

Наразі підказку бачать тільки деякі користувачі.

Зараз кнопка спрямовує користувачів лише на YouTube Shorts, проте журналісти The Verge виявили, що ця функція також показує користувачам випадкові повнометражні відео. Досі не зрозуміло, чи враховує YouTube вашу історію переглядів під час вибору випадкових відео.

Зазначається, що YouTube працював над цією кнопкою досить довго, оскільки вперше її помітив користувач соцмережі Reddit ще у травні.