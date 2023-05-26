YouTube відмовиться від формату stories

Про це ідеться у заяві YouTube.

У YouTube пояснили, що причина відмови від Stories полягає в тому, що функція стає менш популярною. Майданчик хоче зосередитися на інших, новіших і перспективніших можливостях.

Stories стала відповіддю на однойменну функцію в Instagram. Вона була запущена у 2019 році.

"Сьогодні є багато способів створювати на YouTube - від публікацій у спільноті до короткометражок, довгих форм і прямих трансляцій. Щоб розставити пріоритети для цих ключових функцій, Stories йдуть", - ідеться у повідомленні.

Платформа радить користувачам натомість звернути увагу на YouTube Shorts.