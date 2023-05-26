YouTube відмовиться від формату stories
26 червня компанія офіційно закриє функцію Stories. YouTube зосередиться на форматах, які користуються більшим попитом
Про це ідеться у заяві YouTube.
У YouTube пояснили, що причина відмови від Stories полягає в тому, що функція стає менш популярною. Майданчик хоче зосередитися на інших, новіших і перспективніших можливостях.
Stories стала відповіддю на однойменну функцію в Instagram. Вона була запущена у 2019 році.
"Сьогодні є багато способів створювати на YouTube - від публікацій у спільноті до короткометражок, довгих форм і прямих трансляцій. Щоб розставити пріоритети для цих ключових функцій, Stories йдуть", - ідеться у повідомленні.
Платформа радить користувачам натомість звернути увагу на YouTube Shorts.
- YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе