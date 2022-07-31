ЮНЕСКО виділить майже $100 тис. на розвиток музеїв і культурних установ Одеси
Організація об'єднаних націй з освіти, науки та культури виділить $98 тис. на розвиток проєктів у чотирьох культурних установах Одеси
Про це повідомила Одеська районна державна адміністрація у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, ЮНЕСКО виділить грантову підтримку на суму майже $100 тис. для музеїв й культурних установ Одеси.
"Представники Організації об'єднаних націй з освіти, науки та культури підписали контракт із одеською неприбутковою організацією Museum for Change. Вони виділять 98 тис. доларів на розвиток проєктів у чотирьох установах міста", - пише Одеська районна держадміністрація.
Зокрема повідомляється, що грантову підтримку отримають Одеський музей сучасного мистецтва, Державний архів Одеської області, Одеський художній музей і Департамент культури Одеської облдержадміністрації.
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