Про це повідомила Одеська районна державна адміністрація у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, ЮНЕСКО виділить грантову підтримку на суму майже $100 тис. для музеїв й культурних установ Одеси.

"Представники Організації об'єднаних націй з освіти, науки та культури підписали контракт із одеською неприбутковою організацією Museum for Change. Вони виділять 98 тис. доларів на розвиток проєктів у чотирьох установах міста", - пише Одеська районна держадміністрація.

Зокрема повідомляється, що грантову підтримку отримають Одеський музей сучасного мистецтва, Державний архів Одеської області, Одеський художній музей і Департамент культури Одеської облдержадміністрації.

Унаслідок ракетного удару російських військ по Одесі пошкоджено будівлю Одеського художнього музею.

Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу української сторони відмовитися від проведення сесії у Росії.

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