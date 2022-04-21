ЮНЕСКО погодився не проводити заходів у Росії
Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу української сторони відмовитися від проведення сесії у Росії
Про це в Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги", - йдеться в повідомленні.
Ткаченко подякував нашому представництву в ЮНЕСКО та колегам – міністрам тих країн, які підтримали позицію України.
- Нагадаємо, 18 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернулися до ЮНЕСКО щодо скасування проведення 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані та перенесення її до Львова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе