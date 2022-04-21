ЮНЕСКО погодився не проводити заходів у Росії

Про це в Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги", - йдеться в повідомленні.

Ткаченко подякував нашому представництву в ЮНЕСКО та колегам – міністрам тих країн, які підтримали позицію України.

Нагадаємо, 18 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернулися до ЮНЕСКО щодо скасування проведення 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані та перенесення її до Львова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb