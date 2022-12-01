ЮНЕСКО внесло французький багет до списку нематеріальної спадщини людства
30 листопада ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства, як визнану емблему повсякденного життя французів
Про це повідомляє Le Monde.
"У середу, 30 листопада, ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства. Організація, яка найбільше шанує традиції, які слід зберігати, ніж самі продукти, відзначила майстерність і культуру, що оточує цей важливий елемент французьких столів", - йдеться у повідомленні.
Багет, як нематеріальну спадщину людства, у Франції обрали серед інших претендентів - паризькими дахами з цинку та фестивалем вина Юра.
Видання зауважує, що у світі багет – це визнана емблема повсякденного життя французів, і що кожного дня його купують близько дванадцяти мільйонів французьких споживачів, і що з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів. А також додає, що президент Франції Еммануель Макрон описав багет як "250 грамів магії та досконалості".
"Це визнання є особливо важливим з огляду на загрози цьому традиційному виробництву, таких як індустріалізація та зменшення кількості пекарень, особливо в сільських громадах. У 1970 році було близько 55 000 кустарних пекарень (одна пекарня на 790 жителів) порівняно з 35 000 сьогодні (одна на 2 000 жителів), тобто в середньому зникало чотириста пекарень на рік протягом п’ятдесяти років", - йдеться у публікації.
Також зазначається, що, постійно розвиваючись, "традиційний" багет суворо регулюється указом 1993 року, який спрямований на захист ремісників-пекарів і водночас накладає на них дуже суворі вимоги, такі як заборона добавок.
Також багет є предметом національних змагань, під час яких "претендентів" розрізають уздовж, щоб журі оцінило структуру та колір м’якуша, який має бути ідеально вершковим.
Водночас у статті констатується, що у Франції останнім часом споживання багета зменшується, особливо серед заможних верств населення міст, яке віддають перевагу хлібу на заквасці, який є більш корисним з поживної точки зору.
- Нагадаємо, 1 липня до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО був внесений український борщ.
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