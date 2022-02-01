Юристи Костянтина Жеваго прокоментували дії правоохоронців стосовно шахраїв з Нафтогазу

Про це йдеться у відповіді юристів Жеваго, яке має у розпорядженні Еспресо.TV.



Причина обшуку – справа стосовно незаконної передачі 305 мільйонів куб. м природного газу з власності держави на користь неналежних шахрайських компаній, які очолювались "фунтами", мали статутні фонди всього в декілька тисяч гривень і які збанкрутували й були ліквідовані як тільки всі гроші, отримані від реалізації газу, були переведені в готівку та вкрадені. Раніше попереднє керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд. 182 млн. гривень.



Компанія "Укренергозбут", на користь якої намагалися передати газ, була шахрайським чином украдена у пана Жеваго і незаконним рейдерським чином за допомогою "чорних" нотаріусів/реєстраторів переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, який був прописаний в ДНР/ЛНР. Далі НАК "Нафтогаз України" намагався через "Укренергозбут" передати газ або грошовий еквівалент його вартості на фінкомпанію "Фін-інвест", яка без допомоги попереднього керівництва НАК "Нафтогаз України" не змогла б провернути цю шахрайську схему.



"Ми дякуємо правоохоронним органам, які нарешті відреагували на наші законні вимоги та запити розібратися в ситуації, порушити кримінальні справи і розслідувати корупцію та шахрайство з боку керівництва НАК "Нафтогаз України та всіх задіяних у цій шахрайській схемі осіб. Ми також сподіваємося, що всі винні в цій крадіжці будуть притягнуті до відповідальності", - повідомляють юридичні консультанти пана Жеваго.



"Листами від законних акціонерів ПрАТ "Укренергозбут", які є власниками 305 мільйонів куб. м природного газу, ми попереджали пана Коболєва, пана Перелому та всіх інших, що усі особи, які намагалися отримати газ, що належить компанії "Укренергозбут", будуть притягнуті до відповідальності. Керівники Нафтогазу та Укртрансгазу, стосовно яких сьогодні проводилися слідчі дії, а також керівники та бенефіціари фінкомпанії "Фін-інвест" та інші шахраї, а саме Ігор Олексійович Воронов, Сергій Анатолійович Грачов і колишні депутати Леонід Васильович Крючков та Сергій Миколайович Тронь, відповідатимуть за цю крадіжку, корупцію та нанесення шкоди державі відповідно до законодавства України”, - додали юридичні консультанти.



Юристи також наголосили, що відповідно до недавніх рішень судів законні акціонери ПрАТ "Укренергозбут" повернули контроль над компанією і відповідно до законодавства України вимагатимуть повернення газу, який є у власності ПрАТ "Укренергозбут".