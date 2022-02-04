Юрій Луценко подав заяву на вступ до партії "Європейська Солідарність"
Український політик і державний діяч Юрій Луценко заявив про вступ до партії "Європейська Солідарність"
Про це він повідомив 4 лютого на зʼїзді партії УДАР.
Під час виступу Луценко зазначив, що написав заяву про вступ 3 лютого.
Юрій Луценко був генеральним прокурором з 12 травня 2016 року по серпень 2019.
Заради нього парламент ухвалив закон, який дозволив призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.
Після звершення карʼєри генпрокурора не перебував на політичних посадах.
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