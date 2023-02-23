Юрія Луценка призначили командиром взводу ударних безпілотників

Про це повідомили в соцмережах речниця Луценка Лариса Сарган, а також його дружина Ірина Луценко.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ", - написала Лариса Сарган.

"Про те, що наказом Головнокомандувача Збройних сил України його призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини ЗСУ, він сказав в ефірі одного з телеканалів. Пишаюся!" - додала Ірина Луценко.

Юрій Луценко - український політик, зараз боєць ЗСУ. Двічі був міністром внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), генеральний прокурор у 2016-2019 роках.