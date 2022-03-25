Ювелірна компанія Tiffany & Co. призупиняє закупівлю російських діамантів
Ювелірна компанія Tiffany & Co. призупиняє закупівлю російських діамантів, приєднуючись до Brilliant Earth та інших ювелірних фірм
Про це повідомляє MarketWatch.
Tiffany & Co. більше не буде купувати нові алмази, видобуті в Росії.
Компанія у своєму рішенні приєдналась до Signet Jewelers і Brilliant Earth, які уже покинули російський ринок.
"Tiffany призупинила постачання всіх необроблених діамантів з Росії, а також серійних діамантів російського походження, незалежно від того, де вони ограновані та відшліфовані", - йдеться в заяві представника ювелірної компанії.
Компанія, що належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton також доручила постачальникам припинити купувати російське необроблене каміння від імені Tiffany & Co.
Заборона поширюється на алмази, видобуті в Росії з 21 березня. Компанія не уточнила, чи будуть російські діаманти все ще продаватися в магазинах та чи може компанія все ще купувати алмази, видобуті до війни, які перебували в процесі огранювання або полірування.
- PlayStation Store і Apple Pay більше недоступні в Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе