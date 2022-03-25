Ювелірна компанія Tiffany & Co. призупиняє закупівлю російських діамантів

Про це повідомляє MarketWatch.



Tiffany & Co. більше не буде купувати нові алмази, видобуті в Росії.

Компанія у своєму рішенні приєдналась до Signet Jewelers і Brilliant Earth, які уже покинули російський ринок.



"Tiffany призупинила постачання всіх необроблених діамантів з Росії, а також серійних діамантів російського походження, незалежно від того, де вони ограновані та відшліфовані", - йдеться в заяві представника ювелірної компанії.



Компанія, що належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton також доручила постачальникам припинити купувати російське необроблене каміння від імені Tiffany & Co.



Заборона поширюється на алмази, видобуті в Росії з 21 березня. Компанія не уточнила, чи будуть російські діаманти все ще продаватися в магазинах та чи може компанія все ще купувати алмази, видобуті до війни, які перебували в процесі огранювання або полірування.

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