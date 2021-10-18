"Ювентус" переміг "Рому" у центральному матчі чемпіонату Італії
У 8-му турі чемпіонату Італії з футболу туринський "Ювентус" переміг "Рому"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможний гол трапився на старті зустрічі. На 16-й хвилині Мойзе Кін реалізував свій момент після передачі Родріго Бентанкура та вивів "Ювентус" вперед.
"Рома" мала шанс зрівняти рахунок на 44-й хвилині, але Жордан Верету не реалізував пенальті.
У турнірній таблиці "Ювентус" наблизився до Ліги чемпіонів. У туринців 14 очок, так само як в "Аталанти" і "Лаціо", і 5-7 місце. "Рома" з 15 балами йде четвертою.
Лідерами Серії А є "Наполі" з 24 балами і "Мілан" з 22 очками. Це єдині команди, які ще не програвали у цьому сезоні.
Чемпіонат Італії
8-й тур
17 жовтня
"Ювентус" - "Рома" 1:0
Гол: Кін, 16
На 44-й хвилині Верету не реалізував пенальті
- 17 жовтня український футболіст Руслан Малиновський взяв участь у переможному матчі "Аталанти" проти "Емполі" у 8-му турі чемпіонату Італії.
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