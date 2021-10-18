"Ювентус" переміг "Рому" у центральному матчі чемпіонату Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Переможний гол трапився на старті зустрічі. На 16-й хвилині Мойзе Кін реалізував свій момент після передачі Родріго Бентанкура та вивів "Ювентус" вперед.



"Рома" мала шанс зрівняти рахунок на 44-й хвилині, але Жордан Верету не реалізував пенальті.



У турнірній таблиці "Ювентус" наблизився до Ліги чемпіонів. У туринців 14 очок, так само як в "Аталанти" і "Лаціо", і 5-7 місце. "Рома" з 15 балами йде четвертою.



Лідерами Серії А є "Наполі" з 24 балами і "Мілан" з 22 очками. Це єдині команди, які ще не програвали у цьому сезоні.

Чемпіонат Італії

8-й тур

17 жовтня

"Ювентус" - "Рома" 1:0

Гол: Кін, 16

На 44-й хвилині Верету не реалізував пенальті

17 жовтня український футболіст Руслан Малиновський взяв участь у переможному матчі "Аталанти" проти "Емполі" у 8-му турі чемпіонату Італії.