"Ювентус" розгромив "Емполі" у чемпіонаті Італії
В 11-му турі чемпіонату Італії з футболу туринський "Ювентус" розгромно переміг "Емполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Турині, закінчився перемогою "Ювентуса" з рахунком 4:0. "Емполі" пропустив від Мойзе Кіна, Вестона Маккені та Адрієна Рабйо, який оформив дубль.
Після 11-х матчів "Ювентус" займає сьоме місце, у туринців 19 очок. Лідер Серії А "Наполі" має 26 балів. "Емполі" з 11 пунктами йде 11-м.
Чемпіонат Італії
11-й тур
21 жовтня
"Ювентус" - "Емполі" 4:0
Голи: Кін, 8, Маккені, 56, Рабйо, 82, 90+4
- 19 жовтня стало відомо, що український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко через травму повернеться на поле лише у 2023 році.
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