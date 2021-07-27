"Ювентус" відмовився продовжувати контракт з Роналду

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, "Ювентус" не готовий запропонувати португальцю новий контракт. Туринці не готові надалі платити Роналду 31 млн євро на рік. Наразі переговори між клубом та футболістом про продовження контракту не ведуться.

Проте, Кріштіану Роналду точно залишиться на наступний сезон в "Ювентусі". Контракт португальця з туринцями розрахований до літа 2022 року.