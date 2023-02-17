"Ювентус" втратив перемогу над "Нантом" в ЛЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. На 13-й хвилині за "Ювентус" забив Душан Влахович, а за "Нант" на старті другого тайму відзначився Людовік Бла.

Туринський "Ювентус" розпочинав єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, де у групі H сенсаційно перемогла "Бенфіка". "Ювентус" також поступився французькому ПСЖ.

"Нант" посів друге місце у групі G Ліги Європи. Французи поступились лише німецькому "Фрайбургу", а залишили позаду "Олімпіакос" і "Карабах".

Матч-відповідь пройде 23 лютого.

Ліга Європи

1/16 фіналу

16 лютого

"Ювентус" (Італія) - "Нант" (Франція) 1:1

Голи: Влахович, 13 - Бла, 60