"Ювентус" втратив перемогу над "Нантом" в ЛЄ
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи туринський "Ювентус" зіграв внічию проти французького "Нанта"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:1. На 13-й хвилині за "Ювентус" забив Душан Влахович, а за "Нант" на старті другого тайму відзначився Людовік Бла.
Туринський "Ювентус" розпочинав єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, де у групі H сенсаційно перемогла "Бенфіка". "Ювентус" також поступився французькому ПСЖ.
"Нант" посів друге місце у групі G Ліги Європи. Французи поступились лише німецькому "Фрайбургу", а залишили позаду "Олімпіакос" і "Карабах".
Матч-відповідь пройде 23 лютого.
Ліга Європи
1/16 фіналу
16 лютого
"Ювентус" (Італія) - "Нант" (Франція) 1:1
Голи: Влахович, 13 - Бла, 60
- 16 лютого у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" переміг французький "Ренн".
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