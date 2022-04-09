З 14 березня в Запорізькій області окупанти викрали 106 людей, 63 з них досі перебувають у полоні, - ОВА
З 14 березня до 9 квітня на Запоріжжі росіяни викрали 106 людей, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів
Про це заявили в Запорізькій ОВА, передає Укрінформ.
"Інформація по цивільним особам, які опинились в заручниках військових російської редерації за даними Запорізької ОВА з 14.03.2022 - ранок 09.04.2022. Всього - 106 осіб, із них: продовжують перебувати в заручниках - 63 особи, звільнені - 43 особи", ідеться в повідомленні.
Зокрема, росіяни взяли в полон 21 представника місцевої влади, 11 із яких звільнили. Також окупанти викрали двох журналістів, один із них уже на свободі.
"Серед представників місцевої влади в заручниках продовжують перебувати мер Дніпрорудного - Матвєєв Є.С., голова Мелітопольської райради - Прийма С.М., перший заступник Енергодарського міського голови - Самойдюк І.Г., Молочанська міська голова - Липка І.В., депутат обласної ради - Дудка В.І., Михайлівський селищний голова - Рикун В.М. та інші", - уточнили в Запорізькій ОВА.
- Нагадаємо, у Бердянську окупанти заблокували роботу гумцентру та взяли волонтерів у полон.
- На Запоріжжі росіяни викрали депутата облради Дудку.
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