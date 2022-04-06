У Бердянську окупанти заблокували роботу гумцентру та взяли волонтерів у полон, - місцева влада
У Бердянську на Запоріжжі російські окупанти заблокували роботу гуманітарного центру та взяли волонтерів у полон
Про це повідомили на офіційному каналі влади Бердянська.
За попередньою інформацією, близько 10 ранку 6 квітня росіяни заблокували роботу гуманітрного центру, що був рощташований на базі місцевого Центру дитячої та юнацької творчості.
Місцева влада повідомляє, що озброєні окупнати заблокували двері та завели усіх працівників та волонтерів до актової зали.
Звʼязку з полоненими немає. Наразі про те, що відбувається в актовій залі невідомо.
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