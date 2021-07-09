З 14 липня Мальта пускатиме лише вакцинованих громадян

Про повідомляє Malta Today



Сертифікат про щеплення має бути визнаний Мальтою, ЄС або Великою Британією.

"Ми станемо першою країною в Європі, яка зробить такий крок", - заявив очільник МОЗ Кріс Фірн.

Дітям для в'їзду потрібно буде надати негативний ПЛР-тест.