З 19 травня в п'яти містах України кінотеатри почнуть показ відреставрованого фільму "Тіні забутих предків"

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Тіні забутих предків" покажуть у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах. Стрічку відреставровано та оцифровано Національним центром Олександра Довженка. Фільм зняли 1964 року на кіностудії імені Олександра Довженка.

"Режисер стрічки Сергій Параджанов зумів передати на екрані самобутню культуру Карпат, ні з чим не зрівнянну фольклорну стихію гуцулів, їхні багатовікові звичаї та обряди. Цей фільм заклав основи українського поетичного кіно, а після акції проти арештів українських інтелектуалів став одним із головних символів дисидентського руху та боротьби українців із радянським режимом", - йдеться у повідомленні.

"Тіні забутих предків" - це екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Поетична драма про велике кохання розгортається у серці Карпат, на Гуцульщині. Палійчуки та Гутенюки – два смертельно ворожі роди. Їхні діти, Іван і Марічка, покохали одне одного, та бути разом на цьому світі їм не судилося.

Фільм Параджанова здобув світову славу: стрічку показували на фестивалях у Венеції, Локарно, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні. Роль Івана стала знаковою для Івана Миколайчука і зробила його одним із символів українського кіно.