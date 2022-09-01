Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це пов’язано з тим, що з 1991 року Повітряні сили України не отримали жодного бойового літака. Ми не замінили Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24, які перебувають на озброєнні Повітряних сил. Наймолодшому з цих літаків стільки років, скільки Україні. Для літака це поважний вік і їх треба оновлювати. Серед можливих варіантів ми спиралися виключно на західні літаки", - зауважив Катков.

За його словами, зараз ми можемо отримати будь-який літак четвертого покоління.

"Спочатку вторгнення РФ в Україну мова йшла, що літаки нам постачатися не будуть. Зараз цей запит обробляється, але це довгий процес. Ми можемо отримати будь-який літак четвертого покоління: F-15, F-16, F-18, Gripen, Rafale, Eurofighter. Саме такий перелік був оголошений Пентагоном, як можливий кандидат на посилення ЗСУ", - пояснив Катков.

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