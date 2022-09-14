Про це пише CNN.

За словами високопосадовця Білого Дому, Росія з 2014 року потай перерахувала понад $300 млн іноземним політичним партіям у всьому світу. Ці дані містяться в доповіді розвідувальної спільноти США, — стверджує анонімне джерело CNN.

Крім таємних переказів на $300 млн, Росія також планувала заплатити в цей період ще не менше сотні мільйонів доларів іноземним політичним партіям, посадовим особам і політикам у понад двох десятках країн і чотирьох континентах. Крім того, додав чиновник, "Росія, ймовірно, таємно переказувала додаткові кошти у деяких випадках, які не вдалося відстежити".

Завданням цього фінансування, вважає джерело CNN, було "отримати підтримку конкретних політичних партій для підриву демократій у всіх цих країнах".

За словами джерела, доповідь була написана цього літа на замовлення офіційних осіб адміністрації Джо Байдена. Рівень її секретності навмисно знизили, з тим, щоб інформацію, яку вона містить можна було б донести до союзників та оприлюднити.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення такої інформації підвищить обізнаність усього світу про тіньове фінансування Росією політиків і спонукає інші країни передавати США власну інформацію про операції Росії.

Крім того, аналітики отримали завдання розкрити механізми таємного політичного впливу Росії, яке є "глобальним явищем" та "вимагає скоординованих дій".

На цьому етапі ухвалено рішення також "повідомити" про це саму Росію та партії, які вона фінансує.

Це, окрім іншого, означає, що США більше не бачать необхідності приховувати, що мають намір притягати до відповідальності фігурантів цих операцій, сказав урядовець.