З більшості окупованих населених пунктів обмежений виїзд. Рашисти готуються до мобілізації місцевих чоловіків
Окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів, які тимчасово перебувають під їхнім контролем
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада розпочала проведення так званих “референдумів”. Працівники так званих “виборчих комісій” проводять активну агітацію для залучення максимальної кількості місцевих жителів до фейкового голосування", - йдеться у звіті.
Мешканцям більшості населених пунктів на тимчасово захоплених територіях обмежили виїзд. Усе для їхньої участі у "референдумах".
Надалі рашисти готуються до примусової мобілізації в окупаційні війська чоловіків призовного віку.
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