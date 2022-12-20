З Борисполя вдалося евакуювати військові літаки Туреччини, які перебували тут з 24 лютого
Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M у вівторок полетіли з аеропорту "Бориспіль" на свою авіабазу Кайсері
Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.
"Наші літаки А400М, які прибули в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку із закриттям повітряного простору, розпочали переліт до Кайсері, де вони базуватимуться", - йдеться у повідомленні.
Пізніше турецьке відомство опублікувало відео, як літаки прибувають до свого аеропорту.
"Два наші літаки А400М, які вилетіли з України, щасливо прибули до Кайсері, де вони базуються", - йдеться у повідомленні.
Турецькі літаки прилетіли в "Бориспіль" 24 лютого за кілька годин до російського вторгнення і знаходилися з того часу на стоянках, оскільки повітряний простір над Україною було закрито.
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