Про це повідомляє Defense Express.

Турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, які передують першому польоту будь-якого літального апарату. Під час цих тестів перевіряється робота двигуна у динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи та інші аспекти роботи машини. Водночас відрив від земної поверхні поки не проводиться.

Якщо брати стандартну процедуру проведення випробувань, то на наступному етапі буде проведена "пробіжка" до досягнення злітної швидкості. А вже після цього - буде здійснено перший політ. Таким чином цей етап випробувань є передостанньою сходинкою до неба, повідомляють у Defense Express. За планом перший політ Kızılelma запланований на 2023 рік.

У безпілотниках Kızılelma використовуються турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ". Саме він має забезпечити цьому дрону доволі високі льотні характеристики - швидкість до 800 км/год, 5 годин у повітрі, максимальну стелю до 12 км та бойове навантаження близько однієї тонни.

Варто нагадати, що серед головних особливостей розробки - можливість Kızılelma вести повноцінний повітряний бій. А виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути зокрема й в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

19 липня виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії.

Турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

30 серпня виробник Bayraktar презентував новий реактивний безпілотник, який виготовлятимуть в Україні.

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