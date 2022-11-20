Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології З двигуном від "Мотор Січ": виробник "байрактарів" випробовує безпілотник для повітряного бою 

З двигуном від "Мотор Січ": виробник "байрактарів" випробовує безпілотник для повітряного бою 

20 листопада, 2022 неділя
17:16
Технології Kızılelma

Турецька компанія Baykar розпочала тестування "пробіжки”  нового безпілотного винищувача Kızılelma з українським двигуном 

Про це повідомляє Defense Express.

Турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, які передують першому польоту будь-якого літального апарату.  Під час цих тестів перевіряється робота двигуна у динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи та інші аспекти роботи машини. Водночас відрив від земної поверхні поки не проводиться.

Якщо брати стандартну процедуру проведення випробувань, то на наступному етапі буде проведена "пробіжка" до досягнення злітної швидкості. А вже після цього - буде здійснено перший політ. Таким чином цей етап випробувань є передостанньою сходинкою до неба, повідомляють у Defense Express. За планом перший політ Kızılelma запланований на 2023 рік. 

У безпілотниках Kızılelma використовуються турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ". Саме він має забезпечити цьому дрону доволі високі льотні характеристики - швидкість до 800 км/год, 5 годин у повітрі, максимальну стелю до 12 км та бойове навантаження близько однієї тонни.

Варто нагадати, що серед головних особливостей розробки - можливість Kızılelma вести повноцінний повітряний бій. А виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути зокрема й в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

  • 19 липня виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії
  • Турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
  • 30 серпня виробник Bayraktar презентував новий реактивний безпілотник, який виготовлятимуть в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Туреччина
безпілотник
Мотор Січ
Байрактар
Читайте також:
Джозеф Байден
17 листопада, 2022 четвер
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
19 листопада, 2022 субота
Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
19 листопада, 2022 субота
Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 листопада
18:03
OPINION
Михайло Басараб
Українська Реконкіста
18:00
ЧС-2022, церемонія відкриття
У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу
17:54
Тетяна Бережна
За час війни 5 млн українців втратили роботу, 7 млн виїхали з країни, – Мінекономіки
17:27
Інтерв’ю
Метью Брайза
Росія може готувати наступні провокації в країнах НАТО – дипломат Брайза
17:20
міністр оборони США Ллойд Остін
Повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь, - глава Пентагону
17:13
Ексклюзив
Міхеїл Саакашвілі
Приїзд Саакашвілі до Грузії був спецоперацією РФ, - політолог Васадзе
17:03
"Зернова ініціатива"
У межах "зернової ініціативи" за два дні з Одеси відправили 342 тис. тонн агропродукції
17:00
Болгарія звинуватила п'ятеро осіб в причетності до вибухів у Стамбулі
Болгарія звинуватила п'ятеро осіб в причетності до вибухів у Стамбулі
16:37
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду (праворуч)
Фото, на якому Роналду та Мессі грають в шахи, за добу стало найпопулярнішим в історії Instagram
16:34
Російський корабель - ілюстроване фото
У Середземному морі вже більше російських військових кораблів, ніж у Чорному, – ВМС 
16:33
МО Нової Зеландії та України
Вперше в історії до України прибув міністр оборони Нової Зеландії
16:31
Форум для діалогу між Німеччиною і РФ планують закрити
Форум для діалогу між Німеччиною і РФ, який започаткували Путін і Шредер, планують закрити
16:09
евакуація в РФ
Пів тисячі зрадників з Херсонської та Запорізької областей розселили у пансіонатах Севастополя 
16:03
OPINION
Володимир Воля
США і Китай злагоджено грають у гру "Росія – третій зайвий"
15:51
Оновлено
УПЛ, Кривбас - Металіст 1925
УПЛ: "Металіст 1925" переграв "Кривбас", результати інших матчів 14-го туру
15:46
Пожежа в Москві
У середмісті Москви горить склад площею близько 2 тис. м
15:45
Ліонель Мессі з Кубком Америки
ЧС-2022: Букмекери назвали п'ятірку головних фаворитів чемпіонату світу
15:44
Укренерго
Укренерго не відключає  будинки, вулиці чи міста: у держкомпанії попередили про фейковий телеграм-канал 
15:41
Організація Об'єднаних Націй, ООН
У Росії заявили, що резолюція ООН про репарації для України "не має юридичної сили"
15:13
У Житомирі невідомі повідомили про мінування ТРЦ, людей евакуювали
14:58
Енергодар, ЗАЕС
Росіяни 12 разів поцілили по Запорізькій АЕС
14:57
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Три чверті росіян підтримують війну проти України, – Скібіцький
14:55
російські військові окупанти
Російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини: серед постраждалих одна дитина
14:39
Ромелу Лукаку
ЧС-2022: Збірна Бельгії втратила лідера перед стартом чемпіонату світу
14:28
Островецька АЕС
Російські спецслужби планують теракт на Білоруській АЕС, аби звинуватити Україну та НАТО, – ГУР 
14:02
OPINION
Володимир Гевко
І Петлюра, і Денікін сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР як окрема республіка
13:59
Дмитро Медведєв
Медведєв стверджує, що у Києві "завжди думали і розмовляли російською"
13:57
Маріуполь
Окупанти готують нову хвилю зачисток серед населення Маріуполя, –  Андрющенко
13:57
Ексклюзив
Маріуполь
РФ почала робити з Маріуполя військовий логістичний хаб, - Андрющенко
13:52
ракета ATACMS
У Офісі президента розповіли, яких видів озброєння не вистачає Україні для перемоги над РФ
13:39
На фото: система ППО
Українців просять не розповідати про роботу ППО: ворог намагається вирахувати позиції
13:32
Дідьє Дешам
ЧС-2022: Тренер збірної Франції зробив несподіваний крок після травми Бензема
13:20
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США мають сказати РФ, що за потреби нададуть Україні F-16, ATACMS та Abrams, щоб забезпечити поразку Кремля на полі бою, - дипломат Брайза
13:19
Саакашвілі суд
Пенітенціарна служба Грузії заперечує, що Саакашвілі отруїли 
13:00
Франція
Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба, - міністр Лекорню
12:48
евакуація
За тиждень із загарбаних частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей росіяни випустили лише 840 людей
12:24
енергосистема
Мегават за дві години. Україна тестує можливість енергопостачання зі Словаччини
12:24
По центру Авдіївки влучили "Градами"
По центру Авдіївки влучили "Градами": російські військові продовжують обстрілювати Донеччину
12:05
OPINION
Mason Lemberg
ОПЖЗ — це не просто проросійська партія, це пропутінська політична сила
12:02
Лукаш Теодорчик (в світлій формі)
Ексфорвард "Динамо" у 31 рік оголосив про завершення кар'єри
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV