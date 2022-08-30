Про це пише aa.com.tr.

У місті Самсун на півночі Туреччини 30 серпня було вперше представлено безпілотний військовий літак Bayraktar Kızılelma ("Червоне яблуко"), розроблення компанії Baykar Makina.

Як розповів турецьким ЗМІ технічний директор Сельчук Байрактар, новий БПЛА оснащений реактивним двигуном та найсучаснішими датчиками для контролю. Він здатний до "агресивного маневрування" та має штучний інтелект.

Бойова машина презентована у рамках авіаційно-космічного фестивалю TEKNOFEST KARADENİZ на чорноморському узбережжі Туреччини.

Дрон планується випускати також і на заводі, який Baykar Makina збирається збудувати в Україні. Перший політ Kizilelma заплановано на 2023 рік.

Нагадаємо, турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

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