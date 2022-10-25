З грудня Естонія повністю заборонить імпорт російської нафти
Естонія висуває заборону на ввезення нафтопродуктів із Росії. Якщо уряд схвалить рішення, заборона набуде чинності з грудня
Про це інформує Postimees.
"Ми бачили, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для запровадження санкцій на імпорт та транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів, який закінчується у лютому наступного року. І бачили, що завдяки географічному положенню Естонії – сусідству з Росією та нашими портами – транзит продовжується. Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше" – підтвердив Postimees міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Відповідно до чинних загальноєвропейських санкцій, отримані з нафти сирі олії, вироблені з бітумінозних мінералів, можна імпортувати до 5 грудня, а інші нафтові олії – до 5 лютого. Ці рішення діють у разі, якщо підприємці підписали договір до 4 червня.
Повідомляється, що російську нафту не завозили до Естонії вже з літа, згідно з митними деклараціями деякі компанії усе ж ввозять паливо подібні продукти та інші на мільйони євро в країну. Вони змішують моторні палива в Естонії, щоб приховати походження нафтопродуктів.
Відомство Postimees встановило, що в Естонії також видали дозвіл на так звану схему змішування, тобто змішування палива з Росії та палива із сертифікатом ЄС.
Тепер Естонія підводить межу під лютневими термінами та припиняє весь імпорт нафти з грудня.
"З огляду на той факт, що Рійгікогу визнав режим Путіна терористичним, і війна вступила в нову, більш криваву фазу, минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде ухвалена й офіційна ухвала. Це означає скорочення перехідного періоду: з 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії має бути повністю зупинено.
Геноцидна війна проти людства не може мати перехідного періоду. Гинуть діти, винищується нація, а ми кажемо, що маємо тримісячний перехідний період у співпраці зі злочинним режимом? Естонія зробить цей крок, запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд його підтримає", – підтвердив міністр.
- 20 жовтня ЗМІ повідомили, що Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Відомо, що черговий пакет санкцій проти Росії включає зокрема заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, пакет санкцій передбачає заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані як підтримка на полі бою.
- МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.
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