З грудня Естонія повністю заборонить імпорт російської нафти

Про це інформує Postimees.

"Ми бачили, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для запровадження санкцій на імпорт та транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів, який закінчується у лютому наступного року. І бачили, що завдяки географічному положенню Естонії – сусідству з Росією та нашими портами – транзит продовжується. Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше" – підтвердив Postimees міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Відповідно до чинних загальноєвропейських санкцій, отримані з нафти сирі олії, вироблені з бітумінозних мінералів, можна імпортувати до 5 грудня, а інші нафтові олії – до 5 лютого. Ці рішення діють у разі, якщо підприємці підписали договір до 4 червня.

Повідомляється, що російську нафту не завозили до Естонії вже з літа, згідно з митними деклараціями деякі компанії усе ж ввозять паливо подібні продукти та інші на мільйони євро в країну. Вони змішують моторні палива в Естонії, щоб приховати походження нафтопродуктів.

Відомство Postimees встановило, що в Естонії також видали дозвіл на так звану схему змішування, тобто змішування палива з Росії та палива із сертифікатом ЄС.

Тепер Естонія підводить межу під лютневими термінами та припиняє весь імпорт нафти з грудня.

"З огляду на той факт, що Рійгікогу визнав режим Путіна терористичним, і війна вступила в нову, більш криваву фазу, минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде ухвалена й офіційна ухвала. Це означає скорочення перехідного періоду: з 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії має бути повністю зупинено.

Геноцидна війна проти людства не може мати перехідного періоду. Гинуть діти, винищується нація, а ми кажемо, що маємо тримісячний перехідний період у співпраці зі злочинним режимом? Естонія зробить цей крок, запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд його підтримає", – підтвердив міністр.

20 жовтня ЗМІ повідомили, що Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Відомо, що черговий пакет санкцій проти Росії включає зокрема заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, пакет санкцій передбачає заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані як підтримка на полі бою.

МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.