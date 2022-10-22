Про це передає портал ERR.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.

Наразі набули чинності вісім пакетів санкцій, мета яких - підняти ціну агресії для Росії настільки високо, щоб це повністю паралізувало російську економіку й унеможливило фінансування війни.

20 жовтня ЗМІ повідомили, що Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Відомо, що черговий пакет санкцій проти Росії включає зокрема заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Крім того, пакет санкцій передбачає заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані як підтримка на полі бою.