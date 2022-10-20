Польща та країни Балтії розробили новий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє RMF24.

Пропозиція включає, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Документ буде представлений іншим країнам ЄС на саміті.

Запропоновані чотирма країнами заходи також включають заборону на експорт до Росії всіх безпілотників – в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані в якості підтримки на полі бою.

Крім того, Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти Білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в Росію.

"Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь щодо атак на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції" - сказав президент Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.

Нагадаємо, 18 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досягли попередньої згоди про посилення санкцій проти Росії та Білорусі

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