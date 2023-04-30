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Війна з Росією: хроніка
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З Кізомиса на Херсонщині евакуювали всіх дітей

30 квітня, 2023 неділя
21:21
Війна з Росією

Із села Кізомис на Херсонщині, яке регулярно обстрілює Росія, 30 квітня евакуювали всіх дітей

Про це написав голова Хесонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських і волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінії вогню", - зауважив він.

Олександр Прокудін зауважив,що росіяни щодня щільно обстрілюють Кізомис. Зокрема, 30 квітня вони поцілили по будинках, але дітей встигли вивезти. Евакуйовані родини отримали безкоштовне тимчасове житло та перебувають у безпеці.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте в населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, зробіть вибір на користь безпеки й евакуації!" - наголосив він.

  • 30 квітня росіяни обстріляли Білозерку й Одрадокам'янку на Херсонщині, унаслідок чого одна жінка загинула, а чоловік отримав поранення.
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