Про це написав голова Хесонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських і волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінії вогню", - зауважив він.

Олександр Прокудін зауважив,що росіяни щодня щільно обстрілюють Кізомис. Зокрема, 30 квітня вони поцілили по будинках, але дітей встигли вивезти. Евакуйовані родини отримали безкоштовне тимчасове житло та перебувають у безпеці.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте в населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, зробіть вибір на користь безпеки й евакуації!" - наголосив він.