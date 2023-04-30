З Кізомиса на Херсонщині евакуювали всіх дітей
Із села Кізомис на Херсонщині, яке регулярно обстрілює Росія, 30 квітня евакуювали всіх дітей
Про це написав голова Хесонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських і волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінії вогню", - зауважив він.
Олександр Прокудін зауважив,що росіяни щодня щільно обстрілюють Кізомис. Зокрема, 30 квітня вони поцілили по будинках, але дітей встигли вивезти. Евакуйовані родини отримали безкоштовне тимчасове житло та перебувають у безпеці.
"Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте в населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, зробіть вибір на користь безпеки й евакуації!" - наголосив він.
- 30 квітня росіяни обстріляли Білозерку й Одрадокам'янку на Херсонщині, унаслідок чого одна жінка загинула, а чоловік отримав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе