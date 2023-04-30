Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений та загибла

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Білозерці через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.

Своєю чергою, внаслідок обстрілів Одрадокам'янки, що в Тягинській громаді, загинула 58-річна жінка - ворог поцілив у житловий будинок.