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Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений та загибла

30 квітня, 2023 неділя
17:20
Війна з Росією обстріл Херсонщина

У неділю, 30 квітня, росіяни обстріляли населені пункти Білозерка та Одрадокам'янку на Херсонщині, внаслідок чого одна жінка загинула та одного чоловіка було поранено

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Білозерці через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого. 

Своєю чергою, внаслідок обстрілів Одрадокам'янки, що в Тягинській громаді, загинула 58-річна жінка - ворог поцілив у житловий будинок.

  • 27 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення.
Херсонщина
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