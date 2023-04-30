Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений та загибла
У неділю, 30 квітня, росіяни обстріляли населені пункти Білозерка та Одрадокам'янку на Херсонщині, внаслідок чого одна жінка загинула та одного чоловіка було поранено
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Білозерці через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.
Своєю чергою, внаслідок обстрілів Одрадокам'янки, що в Тягинській громаді, загинула 58-річна жінка - ворог поцілив у житловий будинок.
- 27 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення.
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