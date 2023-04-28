За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення
За минулу добу, 27 квітня, російська армія здійснила 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації
Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається також, що місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення", - йдеться у дописі.
Зокрема також повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовано 94 людини.
- За добу 26 квітня ворожа армія гатила по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, троє зазнали уражень.
- Унаслідок ворожої атаки по Херсону 27 квітня пошкоджено декілька квартир, є загиблий.
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