Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається також, що місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення", - йдеться у дописі.

Зокрема також повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовано 94 людини.