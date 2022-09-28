Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З Криму збільшується потік техніки, окупанти намагаються налагодити понтонні й поромні переправи через річку Дніпро поряд з автомобільним Антонівським мостом", - зауважив Головня.

За його словами, є інформація та відеоматеріали, які підтверджують вибухи в Олешках та удари по окупантах у готелі "Колос", де розташовувалося вороже угрупування.

Після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму на територію Росії передислокували частину авіації

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