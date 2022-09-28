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Головна війна з Росією З Криму збільшується потік ворожої техніки для посилення угрупування на правому березі Дніпра, - радник міського голови Херсона Головня
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З Криму збільшується потік ворожої техніки для посилення угрупування на правому березі Дніпра, - радник міського голови Херсона Головня

28 вересня, 2022 середа
15:42
війна з Росією карта бойових дій

Радник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що окупанти намагаються посилити угрупування на правому березі Дніпра, щоб уникнути розгрому й контратаки з боку ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З Криму збільшується потік техніки, окупанти намагаються налагодити понтонні й поромні переправи через річку Дніпро поряд з автомобільним Антонівським мостом", - зауважив Головня.

За його словами, є інформація та відеоматеріали, які підтверджують вибухи в Олешках та удари по окупантах у готелі "Колос", де розташовувалося вороже угрупування. 

  • Після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму на територію Росії передислокували частину авіації
  • Росія розраховує за допомогою мобілізації повернути ініціативу у війні проти України та захопити Харків та Одесу

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