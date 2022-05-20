З Луганщини 20 травня евакуювали 38 людей, з них 12 дітей, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами вісім людей поліція вивезла з Білогорівки.

"Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку рашисти зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста", - повідомив Гайдай.

Очільник області закликав мешканців Луганщини, які залишились, перебувати в укриттях.

Сергій Гайдай повідомив, що у Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель.

У Луганській області з початку повномасштабної війни руйнувань зазнали понад 11 тис. будинків. Збитки обчислюють сотнями мільярдів гривень.

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