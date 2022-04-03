З Луганської області вдалося евакуювати близько 1,5 тис. осіб, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Умовний гуманітарний коридор". Під звуки обстрілів з Луганської області вивезли близько 1500 жителів", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні вдалося відправити 1000 жителів Лисичанська, 146 – Кремінної, 308 – Сєвєродонецька. В евакуації допомагали співробітники поліції, релігійної організації та волонтери.

Однак російські окупанти не дали евакуюватися жителям Рубіжного. З населеного пункту змогли на особистому транспорті виїхати тільки 10 осіб. Також не вдалося вивезти жителів Попасної та Гірської громади.



"Ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів", – додав Гайдай.

Станом на 3 квітня основні зусилля окупантів зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій та встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.