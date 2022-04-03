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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією З Луганської області вдалося евакуювати близько 1,5 тис. осіб, – голова ОВА

З Луганської області вдалося евакуювати близько 1,5 тис. осіб, – голова ОВА

3 квітня, 2022 неділя
16:08
війна з Росією евакуація Луганська область

У неділю, 3 квітня, з Луганської області вдалося вивезти близько 1500 осіб. Окупанти не дали виїхати жителям Рубіжного, Попасної та Гірської громади

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Умовний гуманітарний коридор". Під звуки обстрілів з Луганської області вивезли близько 1500 жителів", – йдеться в повідомленні. 

Зокрема, сьогодні вдалося відправити 1000 жителів Лисичанська, 146 – Кремінної, 308 – Сєвєродонецька. В евакуації допомагали співробітники поліції, релігійної організації та волонтери.

Однак російські окупанти не дали евакуюватися жителям Рубіжного. З населеного пункту змогли на особистому транспорті виїхати тільки 10 осіб. Також не вдалося вивезти жителів Попасної та Гірської громади.

"Ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів", – додав Гайдай.

  • Станом на 3 квітня основні зусилля окупантів зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій та встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.

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Луганська область
евакуація
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