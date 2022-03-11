З метою приховати поразку: окупанти РФ запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА
Ротація російсько-окупаційних військ, щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, запланована на 17 березня
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.
"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити", - наголосив Віталій Кім.
Він також закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити здійснити планову ротацію.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського військового, який бере участь у нападі на Миколаїв, з його товаришем.
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