"Половину батальйону розх**рило зовсім": СБУ перехопила розмову росіянина, який бере участь у нападі на Миколаїв
Служба безпеки України перехопила розмову російського військового, який бере участь у нападі на Миколаїв, з його товаришем.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-х. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з "великої землі". Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто", - розповіли в СБУ.
Так, на запитання: "У тебя там точно все хорошо?" росіянин почав перераховувати втрати: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило".
Далі загарбник поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що "пол второго батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб".
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Нагадаємо, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор російських окупантів. Це допоможе українським військовим діяти на випередження.
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