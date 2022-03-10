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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Половину батальйону розх**рило зовсім": СБУ перехопила розмову росіянина, який бере участь у нападі на Миколаїв

"Половину батальйону розх**рило зовсім": СБУ перехопила розмову росіянина, який бере участь у нападі на Миколаїв

10 березня, 2022 четвер
15:15
війна з Росією

Служба безпеки України перехопила розмову російського військового, який бере участь у нападі на Миколаїв, з його товаришем. 

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
 

"Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-х. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з "великої землі". Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто", - розповіли в СБУ.

Так, на запитання: "У тебя там точно все хорошо?" росіянин почав перераховувати втрати: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило".

Далі загарбник поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що "пол второго батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб".

  • Нагадаємо, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор російських окупантів. Це допоможе українським військовим діяти на випередження.

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Миколаїв
СБУ
російські окупанти
вторгнення в Україну
війна новини
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