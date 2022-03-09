До СБУ потрапив секретний GPS-навігатор російських окупантів, їх плани стали відомі

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.



"На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників. Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки. Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря. Тепер на полонених чекають розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни.



Нагадаємо, на Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого.