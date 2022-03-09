На Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає Еспресо.TV.

"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати", - йдеться у повідомленні.



При цьому окупанти під час втечі кинули посеред поля свого пораненого. Українські військові-прикордонники його взяли в полон.



Нагадаємо, окупанти обстрілюють Мар'їнську громаду на Донеччині з мінометів і "Градів".

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