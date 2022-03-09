На Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого
Сьогодні вночі у селі Андріївка Балаклійського району Харківської області відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає Еспресо.TV.
"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати", - йдеться у повідомленні.
При цьому окупанти під час втечі кинули посеред поля свого пораненого. Українські військові-прикордонники його взяли в полон.
- Нагадаємо, окупанти обстрілюють Мар'їнську громаду на Донеччині з мінометів і "Градів".
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