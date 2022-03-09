Окупанти обстрілюють Мар'їнську громаду на Донеччині з мінометів і "Градів", - ОВА
Війська РФ не дозволяли виїхати мирним мешканцям з Маріуполя, а Мар'їнську громаду обстрілюють із "Градів" і мінометів
Про це завив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Маріуполь в облозі, окупанти знову заважали мирним мешканцям виїхати з міста, а гуманітарному вантажу - заїхати.
Від початку доби 9 березня в Мар'їнській громаді триває бій. Росіяни обстрілюють позиції ЗСУ із "Градів" і мінометів калібру 120 мм.
У Світлодарській громаді обстріли тривають, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення бойових дій.
В Авдіївській громаді ніч на 9 березня була минула спокійно, без обстрілів мирного населення та втрат.
У селищі Північному Торецької громади пошкоджено два будинки. Відновлено електропостачання двох котелень і приватного сектору. Ремонтні роботи продовжаться.
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