З мобілізованими, які відмовляються воювати з Україною, проводять "роботу" ФСБ, - Генштаб
Генштаб повідомив, що РФ намагається компенсувати втрати бойового складу новими солдатами та що ФСБ проводить "роботу" з мобілізованими, які відмовляються їхати в Україну
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 1 листопада.
Повідомляється, що окупанти продовжують спроби компенсувати втрати, яких зазнають в Україні, мобілізовуючи нових військових.
"Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану роботу співробітники ФСБ російської федерації", - пише Генштаб.
- Член комітету з оборони Віктор Соболєв заявив, що якщо Росії і буде потрібна нова мобілізація, то вона, швидше за все, вже не буде частковою.
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