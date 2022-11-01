Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 1 листопада.

Повідомляється, що окупанти продовжують спроби компенсувати втрати, яких зазнають в Україні, мобілізовуючи нових військових.

"Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану роботу співробітники ФСБ російської федерації", - пише Генштаб.

Член комітету з оборони Віктор Соболєв заявив, що якщо Росії і буде потрібна нова мобілізація, то вона, швидше за все, вже не буде частковою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb